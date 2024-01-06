Официально: Джошуа и Нганну договорились о 10-раундовом поединке

Британский супертяж Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) договорился о поединке с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Формат предстоящего боя – 10 раундов по 3 минуты. Местом проведения станет Саудовская Аравия, а точная дата пока не известна.

"Мы можем подтвердить, что сделка завершена. Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну встретятся во время грандиозной ночи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Подробности вскоре будут объявлены" – сказал промоутер Хирн.

Напомним, что свой предыдущий поединок Джошуа провел против шведа Отто Валлина, победив его нокаутом. Нганну в последнем бою проиграл чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (34-0-1; 24 КО), поединок был очень близким, а камерунец даже отправил своего оппонента в нокдаун в 3 раунде.