Официально: Джошуа и Нганну договорились о 10-раундовом поединке
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Британский супертяж Энтони Джошуа (27-3; 24 КО) договорился о поединке с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Формат предстоящего боя – 10 раундов по 3 минуты. Местом проведения станет Саудовская Аравия, а точная дата пока не известна.
"Мы можем подтвердить, что сделка завершена. Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну встретятся во время грандиозной ночи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Подробности вскоре будут объявлены" – сказал промоутер Хирн.
Напомним, что свой предыдущий поединок Джошуа провел против шведа Отто Валлина, победив его нокаутом. Нганну в последнем бою проиграл чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (34-0-1; 24 КО), поединок был очень близким, а камерунец даже отправил своего оппонента в нокдаун в 3 раунде.
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