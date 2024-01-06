Киченок о победе в Брисбене: Посвящаю украинскому народу
Браво Надя
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Надежда Киченок прокомментировала
"В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня на трибуны, кто болел за нас. Было невероятно играть здесь перед вами. Также я хотела бы поздравить наших соперниц. Девушки это был отличный турнир и вы показали необычную игру.
Спасибо нашей команде за то, что сделали это возможным, за ежедневную тяжелую работу. Конечно, спасибо моей напарнице, Елене, за то, что она такая невероятная теннисистка, а также человек.
Спасибо Квинсленду, Федерации тенниса Австралии, спонсору соревнований "Evie", всем организаторам, судьям и болельщикам. Спасибо всем вам.
И сегодня эту нашу победу я хотела бы посвятить украинскому народу, который тяжело борется каждый день. Большое спасибо!" – сказала Надежда.
Напомним, что ранее Свитолина
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