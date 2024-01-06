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Киченок о победе в Брисбене: Посвящаю украинскому народу

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Браво Надя

Киченок о победе в Брисбене: Посвящаю украинскому народу

фото - btu.org.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок прокомментировала победу в парном разряде турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене. Ее слова цитирует БТУ:

"В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня на трибуны, кто болел за нас. Было невероятно играть здесь перед вами. Также я хотела бы поздравить наших соперниц. Девушки это был отличный турнир и вы показали необычную игру.

Спасибо нашей команде за то, что сделали это возможным, за ежедневную тяжелую работу. Конечно, спасибо моей напарнице, Елене, за то, что она такая невероятная теннисистка, а также человек.

Спасибо Квинсленду, Федерации тенниса Австралии, спонсору соревнований "Evie", всем организаторам, судьям и болельщикам. Спасибо всем вам.

И сегодня эту нашу победу я хотела бы посвятить украинскому народу, который тяжело борется каждый день. Большое спасибо!" – сказала Надежда.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала выход в финал Окленда.

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Надежда Киченок
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