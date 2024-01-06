Украина назвала составы на мужскую и женскую эстафеты Обергофа
Болеем и верим в сборную
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
Завтра 7 января в немецком Обергофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится эстафетная гонка у мужчин и женщин.
В 12:30 на старт выйдут представители сильного пола. Нашу сборную представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзин.
В 15:25 в борьбу вступают женщины. Украинцы будут болеть за Юлию Джиму, Анастасию Меркушину, Кристину Дмитренко и Ирину Петренко.
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