Поставка Данией самолетов F-16 для Украины задержится на несколько месяцев – СМИ

Поставка Данией самолетов F-16 Украине задержится на некоторое время. Об этом сообщает датское издание Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны.

Официальный Копенгаген должен был выполнить свои обязательства по поставке первых шести самолетов к началу 2024 года. Ожидается прибытие первых самолетов в Украину во втором квартале года. Задержка может занять до шести месяцев.

Источник сообщает, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий, среди которых успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16 в Украине, заявили в министерстве, не предоставив более подробной информации.

На данный момент по данным Berlingske известно о шести пилотах, проходящих подготовку на F-16 в Дании.

Напомним, что премьер Дании Мэтте Фредериксен в прошлом августа пообещала предоставить Украине 19 истребителей F-16.