Склады БК и РЛС. В ГУР показали результаты спецоперации в Крыму
Весомые потери врага
Фото: ГУР/Автор - невідомий
Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало о результатах комплексной спецоперации на территории временно оккупированного Крыма 4 января 2024 года.
Целями атаки, проведенной воинами ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства, стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино. Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение склада БК российских захватчиков в Гришино.
Информация о других потерях террористической россии на временно оккупированной территории АР Крым уточняется, сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.
Фото - ГУР
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