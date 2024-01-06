  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Склады БК и РЛС. В ГУР показали результаты спецоперации в Крыму
В тренде

Склады БК и РЛС. В ГУР показали результаты спецоперации в Крыму

Общие новости

Весомые потери врага

Склады БК и РЛС. В ГУР показали результаты спецоперации в Крыму

Фото: ГУР/Автор - невідомий

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало о результатах комплексной спецоперации на территории временно оккупированного Крыма 4 января 2024 года.

Целями атаки, проведенной воинами ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства, стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино. Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение склада БК российских захватчиков в Гришино.

Читайте такжеВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем. ВИДЕО

Информация о других потерях террористической россии на временно оккупированной территории АР Крым уточняется, сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

Склады БК и РЛС. В ГУР показали результаты спецоперации в Крыму - изображение 1

Фото - ГУР

По теме
yellow-arrow
Поставка Данией самолетов F-16 для Украины задержится на несколько месяцев – СМИ
yellow-arrow
Украина назвала составы на мужскую и женскую эстафеты Обергофа
yellow-arrow
Главный тренер женской сборной Украины анонсировал большие изменения на этап Кубка мира в Рупольдинге
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Головне управління розвідки МО України
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости