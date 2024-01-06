Склады БК и РЛС. В ГУР показали результаты спецоперации в Крыму

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало о результатах комплексной спецоперации на территории временно оккупированного Крыма 4 января 2024 года.

Целями атаки, проведенной воинами ГУР МО Украины и Воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства, стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино. Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение склада БК российских захватчиков в Гришино.

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Информация о других потерях террористической россии на временно оккупированной территории АР Крым уточняется, сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

Фото - ГУР