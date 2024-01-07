Мощный матч Трубина, Игнатенко - лучший в Бордо в поединке Кубка и блеклая игра Мудрика. Главные новости за 6 января

В рамках 16-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде уверенно переиграла "Ароуку" (3:0). Ворота "орлов" в этом поединке защищал Анатолий Трубин. Этот поединок стал 15-м подряд для украинского голкипера в составе португальского коллектива. Статистические порталы высоко оценили игру 22-летнего вратаря в этой встрече. Анатолий получил 7,1 от WhoScored и 7,0 от Sofascore. За 90 минут Трубин 31 раз коснулся мяча, выполнил 27 пасов (74% точных) и выполнил 2 удачных лонгбола (из 9-ти). В свою очередь в составе "Ароуки" в этом матче сыграл другой наш легионер - Богдан Милованов. Украинский защитник также полностью отыграл этот поединок, получив 6,0 от WhoScored и 6,2 от Sofascore.

В рамках 1/32 Кубка Франции "Бордо" на выезде в серии пенальти переиграл "Саннуа" (1:1 - в основное время, 2:4 - по пенальти). В стартовом составе гостей на эту игру вышел Даниил Игнатенко. В итоге украинский хавбек отыграл все 120 минут. Сначала 26-летний легионер сравнял счет и перевел игру в овертаймы. А в серии пенальти Игнатенко реализовал свой удар и помог своей команде получить путевку в следующий раунд турнира. За игру Даниил показал 79% точных пасов, совершил 2 перехвата и 3 отбора, и выиграл 9 из 15-ти дуэлей. Sofascore поставил украинцу самую высокую оценку среди всех игроков поединка - 7,8.

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В матче 1/32 Кубка Англии лондонский "Челси" разгромно переиграл "Престон" - 4:0. В стартовом составе "пенсионеров" на этот поединок вышел Михаил Мудрик. В итоге украинский вингер провел на поле 61 минуту и получил довольно посредственные оценки от аналитических порталов. А именно WhoScored оценил игру 23-летнего украинца в 6,7 баллов, а Sofascore - в 6,9. За игру Мудрик 39 раз коснулся мяча, отдал 25 точных пасов из 28-ми, оформил 1 ключевой пас, трижды шел в дриблинг (правда, только 1 раз удачно), выиграл 4 наземные дуэли из 6-ти и 8 раз потерял мяч.

"Жирона" на выезде обыграла "Эльче" и получила путевку в 1/8 национального Кубка. Участие в поединке также принял Артем Довбик. Главный тренер Мичел дал нашему нападающему восстановить силы и оставил в запасе. Однако украинец вышел на поле на 75-й минуте, заменив Стуани, когда уже его команда побеждала со счетом 2:0. В итоге статистический сервис Sofascore поставил 26-летнему форварду одну из самых низких оценок в матче - 6,4. За 15 минут Довбик 10 раз коснулся мяча, выполнил 5 точных передач из 6-ти и ни разу не пробил по воротам соперника.

В матче 1/32 Кубка Англии "Борнмут" в гостях прошел "КПР". После первого тайма "вишневые" проигрывали команде из Чемпионшипа со счетом 0:2. Однако во второй половине встречи представитель АПЛ собрался и выдал мощный камбэк, забив трижды. Илья Забарный принял участие в этой игре, однако вышел на замену лишь на 84-й минуте. В итоге украинский защитник отыграл 13 минут, три раза контактировал с мячом и выполнил три точные передачи. Ожидаемо, что за этот матч 21-летний центрбек получил символические оценки: 6,0 и 6,5, от WhoScored и Sofascore, соответственно.

"Черные коты" не смогли преодолеть "сорок" в рамках третьего раунда Кубка Англии. В стартовом составе "Сандерленда" на эту игру вышел Назарий Русин. В итоге украинский нападающий провел на поле 85 минут, за что получил от аналитических порталов довольно посредственные оценки: 6,6 от Sofascore и 6,1 от Whoscored. Примечательно, что коуч "Сандерленда" провел в этой игре только одну замену.

26-летний француз не принимал участие в кубковой игре против "Престона". Как сообщил наставник лондонцев Маурисио Почеттино, Кристофер на тренировке повредил бедра. Серьезность травмы и сроки восстановления форварда пока неизвестны. Примечательно, что из-за травмы колена Нкунку дебютировал за "пенсионеров" лишь 24-го декабря. Всего за "Челси" игрок провел 4 матча.

Трагическое известие всколыхнуло футбольную Бразилию. Из жизни ушла легендарная фигура и четырехкратный обладатель золотых медалей мундиалей Марио Загалло. Об этом официально сообщила конфедерация футбола Бразилии. Бывший нападающий "Селесао" дважды становился чемпионом мира как игрок: в 1958 и 1962 годах. Также Загалло завоевывал Кубок мира как главный тренер сборной Бразилии - в 1970-м году, и как ассистент наставника национальной команды - в 1994-м. Кроме того, в активе Марио есть серебряная медаль ЧМ-1998, также в качестве помощника главного тренера.