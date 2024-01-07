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Украинская ПВО во время ночной атаки сбила 21 шахед из 28

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Страна-террорист снова нанесла удар с воздуха.

Украинская ПВО во время ночной атаки сбила 21 шахед из 28

Фото з відкритих джерел

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия в ночь на 7 января в очередной раз атаковала территорию Украины с воздуха. Для этого захватчики применили 28 ударных беспилотников типа Shahed 136/131.

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Все эти дроны были запущены с территории РФ, а именно с Приморско-Ахтарска на побережье Азовского моря.

“Основные направления удара – юг и восток.

21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в рамках Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей”, - говорится в отчете ВС ВСУ.

Также россияне атаковали с оккупированной Донбасса тремя зенитными управляемыми ракетами С-300. Было зафиксировано попадание в Покровск, в результате чего погибли как минимум 11 человек.

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