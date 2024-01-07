Украинская ПВО во время ночной атаки сбила 21 шахед из 28

Россия в ночь на 7 января в очередной раз атаковала территорию Украины с воздуха. Для этого захватчики применили 28 ударных беспилотников типа Shahed 136/131.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Все эти дроны были запущены с территории РФ, а именно с Приморско-Ахтарска на побережье Азовского моря.

“Основные направления удара – юг и восток. 21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Противовоздушная оборона работала в рамках Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей”, - говорится в отчете ВС ВСУ.

Также россияне атаковали с оккупированной Донбасса тремя зенитными управляемыми ракетами С-300. Было зафиксировано попадание в Покровск, в результате чего погибли как минимум 11 человек.