Украинская ПВО во время ночной атаки сбила 21 шахед из 28
Страна-террорист снова нанесла удар с воздуха.
Фото з відкритих джерел
Россия в ночь на 7 января в очередной раз атаковала территорию Украины с воздуха. Для этого захватчики применили 28 ударных беспилотников типа Shahed 136/131.
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Все эти дроны были запущены с территории РФ, а именно с Приморско-Ахтарска на побережье Азовского моря.
“Основные направления удара – юг и восток.
21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Противовоздушная оборона работала в рамках Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей”, - говорится в отчете ВС ВСУ.
Также россияне атаковали с оккупированной Донбасса тремя зенитными управляемыми ракетами С-300. Было зафиксировано попадание в Покровск, в результате чего погибли как минимум 11 человек.
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