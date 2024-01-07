Силы обороны уничтожили 860 россиян и 146 единиц вражеской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
В частности, были ударные сутки на автотехнику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
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Украинские защитники ликвидировали 860 захватчиков. Также было уничтожено 146 единиц вражеской техники, в том числе четыре танка.
В целом потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 364 730 (+860) человек,
- танков ‒ 6022 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11180 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 8653 (+36) ед,
- РСЗО – 951 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 637 (+4) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24),
- крылатых ракет ‒ 1786 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11523 (+45) ед,
- специальной техники ‒ 1327 (+10).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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