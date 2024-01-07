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Силы обороны уничтожили 860 россиян и 146 единиц вражеской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов

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В частности, были ударные сутки на автотехнику

Силы обороны уничтожили 860 россиян и 146 единиц вражеской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

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Украинские защитники ликвидировали 860 захватчиков. Также было уничтожено 146 единиц вражеской техники, в том числе четыре танка.

В целом потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 364 730 (+860) человек,
  • танков ‒ 6022 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11180 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 8653 (+36) ед,
  • РСЗО – 951 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 637 (+4) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6811 (+24),
  • крылатых ракет ‒ 1786 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11523 (+45) ед,
  • специальной техники ‒ 1327 (+10).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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