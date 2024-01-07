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Свитолина о финале Окленда: Тяжелое поражение, но матчи были хорошие

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Свитолина о финале Окленда: Тяжелое поражение, но матчи были хорошие

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) прокомментировала поражение в финале турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Ее слова цитирует БТУ:

"Впервые играть на этом турнире – это был отличный опыт. Я хочу поздравить Коко и ее команду с отличным стартом сезона и пожелать удачи на Открытом чемпионате Австралии. Я с удовольствием провела на этом турнире отличные матчи. Сегодня да, это тяжелое поражение, но я надеюсь, что смогу приехать в Окленд и в следующем году и еще поиграть здесь" – сказала Элина.

Напомним, что ранее Киченок прокомментировала победу в Брисбене.

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