Свитолина о финале Окленда: Тяжелое поражение, но матчи были хорошие

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) прокомментировала поражение в финале турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Ее слова цитирует БТУ:

"Впервые играть на этом турнире – это был отличный опыт. Я хочу поздравить Коко и ее команду с отличным стартом сезона и пожелать удачи на Открытом чемпионате Австралии. Я с удовольствием провела на этом турнире отличные матчи. Сегодня да, это тяжелое поражение, но я надеюсь, что смогу приехать в Окленд и в следующем году и еще поиграть здесь" – сказала Элина.