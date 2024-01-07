Кубок мира 2023/2024. Бё и команда побеждают в эстафете, Украина стала 13-й
Полный провал наших биатлонистов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 7 января, в немецком Обергофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась мужская эстафетная гонка.
Победу в забеге 4 по 7,5 километров одержали представители Норвегии, серебро у биатлонистов из Германии, а ТОП 3 замкнули итальянцы.
Что касается украинцев, то наши биатлонисты гонку откровенно провалили. Неплохой старт от Артема Примы (передача эстафеты на 5 позиции) сменился ужасающими этапами от Дмитрия Пидручного (1 штрафной круг) и Антона Дудченко (2 штрафных круга). Виталий Мандзин получил эстафету последним (14-я позиция), первую стрельбу прошел с одним дополнительным патроном, вторую – с двумя и в итоге финишировал на 13 месте.
Кубок мира 2023/2024. Обергоф
Эстафета
Мужчины
1. Норвегия (0+7)
2. Германия (1+15) (+2.01,9)
3. Италия (0+16) (+2.50,5)
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13. Украина (3+17) (+6.47,7)
Артем Прима (0+3; 0+0) (+52,5)
Дмитрий Пидручный (1+3; 0+1) (+2.07,8)
Антон Дудченко (0+3; 2+3) (+4.41,8)
Виталий Мандзин (0+1; 0+2)
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