Кубок мира 2023/2024. Бё и команда побеждают в эстафете, Украина стала 13-й

Сегодня, 7 января, в немецком Обергофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу в забеге 4 по 7,5 километров одержали представители Норвегии, серебро у биатлонистов из Германии, а ТОП 3 замкнули итальянцы.

Что касается украинцев, то наши биатлонисты гонку откровенно провалили. Неплохой старт от Артема Примы (передача эстафеты на 5 позиции) сменился ужасающими этапами от Дмитрия Пидручного (1 штрафной круг) и Антона Дудченко (2 штрафных круга). Виталий Мандзин получил эстафету последним (14-я позиция), первую стрельбу прошел с одним дополнительным патроном, вторую – с двумя и в итоге финишировал на 13 месте.

Кубок мира 2023/2024. Обергоф

Эстафета

Мужчины

1. Норвегия (0+7)

2. Германия (1+15) (+2.01,9)

3. Италия (0+16) (+2.50,5)

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13. Украина (3+17) (+6.47,7)

Артем Прима (0+3; 0+0) (+52,5)

Дмитрий Пидручный (1+3; 0+1) (+2.07,8)

Антон Дудченко (0+3; 2+3) (+4.41,8)

Виталий Мандзин (0+1; 0+2)