Украинская призер Олимпиады 2020 возобновила профессиональную карьеру
Будем снова болеть за Елену
Фото: Еспресо
Украинская велогонщица, серебряный призер Олимпиады 2020 в Токио Елена Старикова возобновила профессиональную карьеру. Она вошла в состав сборной Украины на чемпионат Европы по треку в нидерландском Апельдорне.
Женщины: Алла Билецкая, Татьяна Климченко, Арина Коротеева, Александра Логвинюк, Елена Старикова, Татьяна Ященко
Мужчины: Георгий Антоненко, Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Роман Гладыш, Виталий Гринов, Валентин Кабашный, Валентин Варгаракин, Даниил Яковлев, Никита Яковлев.
Отметим, что Старикова объявила о завершении карьеры в августе 2023 года, причиной тому стал конфликт спортсменки с профильной Федерацией.
Напомним, что ранее Беринчик
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