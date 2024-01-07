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Украинская призер Олимпиады 2020 возобновила профессиональную карьеру

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Будем снова болеть за Елену

Украинская призер Олимпиады 2020 возобновила профессиональную карьеру

Фото: Еспресо

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Украинская велогонщица, серебряный призер Олимпиады 2020 в Токио Елена Старикова возобновила профессиональную карьеру. Она вошла в состав сборной Украины на чемпионат Европы по треку в нидерландском Апельдорне.

Женщины: Алла Билецкая, Татьяна Климченко, Арина Коротеева, Александра Логвинюк, Елена Старикова, Татьяна Ященко

Мужчины: Георгий Антоненко, Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Роман Гладыш, Виталий Гринов, Валентин Кабашный, Валентин Варгаракин, Даниил Яковлев, Никита Яковлев.

Отметим, что Старикова объявила о завершении карьеры в августе 2023 года, причиной тому стал конфликт спортсменки с профильной Федерацией.

Напомним, что ранее Беринчик приступил к тренировкам к следующему бою.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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