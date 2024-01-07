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Украина заняла восьмое место в женской эстафете Кубка мира по биатлону

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Завершился четвертый этап турнира

Украина заняла восьмое место в женской эстафете Кубка мира по биатлону

Фото: Getty Images

Новина українською

Завершился четвертый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в Оберхофе. Украина заняла восьмое место в эстафете, которая стала последней гонкой женских соревнований.

В состав украинской команды на женскую эстафету вошли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. В день гонки Городна вошла в состав вместо Петренко.

Елена Городна дебютировала среди биатлонной элиты. Она потратила все дополнительные патроны на стрельбе, но удачно избежала штрафного круга. После первого этапа национальная сборная оказалась на двенадцатом месте с отставанием 1.47,8 секунды.

Юлия Джима, использовав два дополнительных патрона, удачно подняла национальную сборную на девятое место, отстав на 2 минуты 27,9 секунд.

Анастасия Меркушина не справилась со стойкой и получила круг штрафа. После третьего этапа Украина была двенадцатой (+4.08.2). Это предпоследнее место среди команд, которые продолжали гонку.

Кристина Дмитренко преодолела этап не получив ни одного штрафного круга. Она подняла национальную сборную на восьмое место.

Кубок мира. Женская эстафета

1. Франция (0+12)
2. Норвегия (0+10) +9.3
3. Швеция (1+8) +33.5
...
8. Украина (1+10) +5.18.7

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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