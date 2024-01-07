Шевченко и Блохин отказались тренировать сборную Азербайджана - СМИ

Азербайджанское издание SPORTINFO.AZ сообщило, что Федерация Азербайджана предлагала Андрею Шевченко, а затем Олегу Блохину, возглавить их сборную. Однако, от обоих прозвучали отказы.

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Блохин сообщил руководителям местной Федерации, что возвращаться к тренерской работе не планирует.

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Напомним, что Шевченко баллотируется на пост президента УАФ. Он является единственным кандидатом на эту должность. Выборы запланированы на 25 января. Для избрания легенды украинского футбола достаточно будет лишь чтобы большинство присутствующих согласились с этой кандидатурой.