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Арсенал проиграл Ливерпулю, Яремчук с Валенсией - в 1/8 Кубка Испании. Главные новости за 7 января

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А также новый тренер сборной Бразилии и представители страны-агрессора на конгрессе УЕФА

Арсенал проиграл Ливерпулю, Яремчук с Валенсией - в 1/8 Кубка Испании. Главные новости за 7 января

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 7 января

Арсенал вылетел из Кубка Англии

"Арсенал" проиграл "Ливерпулю" и вылетел из Кубка Англии. Это было третье подряд поражение "Арсенала" во всех турнирах. "Арсенал" создал достаточно моментов, но снова их упустил, а "Ливерпуль" воспользовался стандартом и контратакой в конце встречи (2:0). Александр Зинченко пропускал игру из-за травмы.

Кевин де Брюйне сыграл первый матч с августа

"Манчестер Сити" разгромил в третьем раунде Кубка Англии "Хаддерсфилд Таун" со счетом 5:0. В матче принял участие и Кевина де Брюйне – это было его первое появление на поле за 149 дней. Выйдя на замену, де Брюйне успел отметиться одним ассистом.

Яремчук помог Валенсии справиться с Картахеной

Роман Яремчук принял участие в матче Копы дель Рей с "Картахеной". Украинец появился на поле во втором тайме при счете 1:0 в пользу соперника, а после его выхода "Валенсия" забила два гола, второй из них – уже в овертайме (2:1).

Барселона с трудом пробилась в 1/8 Кубка Испании

"Барселона" пропустила два гола от команды четвертого дивизиона, но смогла выиграть. Матч Копы дель Рей с "Барбастро" закончился победой "Барсы" со счетом 3:2. Всего определились 15 участников четвертого раунда Кубка Испании. Из-за проблем с освещением, игра между "Унионистас" и "Вильярреалом" будет доиграна в понедельник.

Очередное поражение Наполи, Ювентус и Милан побеждают

"Наполи" в седьмой раз проиграл в чемпионате Италии, уступив "Торино" со счетом 3:0. "Наполи" занимает в турнирной таблице Серии А уже девятое место, и отстает от лидера первенства "Интера" на двадцать очков. Вторым остается "Ювентус", который в дополнительное время дожал "Салернитану" (2:1). "Милан", победивший в воскресенье "Эмполи" (3:0) – третий. Поделили очки в последнем матче тура "Рома" и "Аталанта" (1:1).

Россия примет участие в следующем конгрессе УЕФА

Представители России примут участие в следующем конгрессе УЕФА. Проведение конгресса запланировано на 8 февраля. Он состоится в столице Испании, городе Мадрид. Также в УЕФА сообщили, что на Чемпионат Евро-2024 могут аккредитоваться журналисты из всех стран, в том числе и из России.

Бразилия определилась с новым тренером сборной

Сборную Бразилии в ближайшее время возглавит Доривал Жуниор, который был тренером "Сан-Паулу". Бразилия была вынуждена выбрать вариант с Доривалом после того как Карло Анчелотти решил остаться в Мадриде. С "Сан-Паулу" 61-летний Доривал в прошлом году выиграл Кубок Бразилии. В позапрошлом году новый тренер Селесао выиграл Кубок Бразилии и Копа Либертадорес с "Фламенго".

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