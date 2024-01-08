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ВСУ уничтожили почти 500 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также была уничтожена 71 единица техники

ВСУ уничтожили почти 500 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 08.01.24.

За воскресенье, 7 января, было ликвидировано еще 440 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 365170 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 71 единицу техники и вооружения. В частности, 9 танков, 14 ББМ и 13 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6031 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 8666 (+13) ед,
  • РСЗО - 953 (+2) ед,
  • средства ПВО - 638 (+1) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11) ед,
  • крылатые ракеты - 1787 (+1) ед,
  • корабли / катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед,
  • специальная техника - 1328 (+1) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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