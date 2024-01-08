ВСУ уничтожили почти 500 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также была уничтожена 71 единица техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 08.01.24.
За воскресенье, 7 января, было ликвидировано еще 440 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 365170 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 71 единицу техники и вооружения. В частности, 9 танков, 14 ББМ и 13 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6031 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 8666 (+13) ед,
- РСЗО - 953 (+2) ед,
- средства ПВО - 638 (+1) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11) ед,
- крылатые ракеты - 1787 (+1) ед,
- корабли / катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед,
- специальная техника - 1328 (+1) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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