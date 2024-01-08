Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине
Сегодня утром Росия атаковала Украину со стратегической авиации
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Россия сегодня, 8 января рано утром атаковала Украину со стратегической авиации, выпустив десятки крылатых ракет. Также враг использует "Кинжалы" и баллистику, в ряде городов прогремели взрывы, известно и о "прилетах".
Коротко о главном
- Взрывы прогремели в Днепре,
- Также взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупредил о возможных новых прилетах. В ОВА рассказали о по меньшей мере 4 ударах. Враг бил по промышленным объектам, есть пострадавшая.
- В Харьковской области попадание в частный дом в городе Змиев, есть пострадавшие.
- Громко было и в Кривом Роге. Город оказался под массированным ракетным ударом.
- Запорожье также слышало взрывы. Там есть попадания ракет в жилые районы и рядом с домами, есть пострадавшие.
- В Хмельницкой области сообщили о работе ПВО.
- В 08:25 объявили отбой ракетной опасности по всем областям.
Харьков и область
Глава ОВА Олег Синегубов пишет, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается.
Кроме того, в Харьковской области россияне попали в частный дом в г. Змиев.
"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - добавляет Синегубов.
"Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже тушат наши спасатели, с раненой работают медики", - написал мэр Терехов.
Запорожье
Также сообщалось об угрозе баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожье. В областном центре слышали взрывы.
В Запорожье "прилеты" в жилые районы, известно о 2 пострадавших
По словам председателя ОВА, город был под комбинированной атакой крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.
Известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.
В результате ракетной атаки по состоянию на сейчас, предварительно, известно о двух пострадавших - мужчине и женщине.
Кривой Рог
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массированной ракетной атаке на город.
"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Придерживаемся информационной гигиены", - написал он в сети.
О последствиях ракетной атаки он пока не проинформировал.
Других обстрелов в Криворожском районе не было.
Днепр
Ряд взрывов прогремел в Днепре. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе аэробаллистических ракет "Кинжал".
Хмельницкий
В Хмельницкой области во время атаки прозвучало по меньшей мере 6 взрывов
По данным ОВА, сейчас на местах ударов работают оперативные и спасательные службы.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не снимать на камеру последствия прилетов, пока работают экстренные службы.
Напомним, что после 06:00 часов утра по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая впоследствии охватила все области. Все потому, что россияне начали несколькими волнами запускать ракеты. В частности, враг запустил крылатые ракеты с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Через короткое время в России начали выполнять взлеты истребители МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал". Также оккупанты били и баллистикой из захваченного Крыма. В ряде городов начали раздаваться взрывы.
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