Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине

Россия сегодня, 8 января рано утром атаковала Украину со стратегической авиации, выпустив десятки крылатых ракет. Также враг использует "Кинжалы" и баллистику, в ряде городов прогремели взрывы, известно и о "прилетах".

Коротко о главном

Взрывы прогремели в Днепре,

Также взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупредил о возможных новых прилетах. В ОВА рассказали о по меньшей мере 4 ударах. Враг бил по промышленным объектам, есть пострадавшая.

В Харьковской области попадание в частный дом в городе Змиев, есть пострадавшие.

Громко было и в Кривом Роге. Город оказался под массированным ракетным ударом.

Запорожье также слышало взрывы. Там есть попадания ракет в жилые районы и рядом с домами, есть пострадавшие.

В Хмельницкой области сообщили о работе ПВО.

В 08:25 объявили отбой ракетной опасности по всем областям.

Харьков и область

Глава ОВА Олег Синегубов пишет, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается.

Кроме того, в Харьковской области россияне попали в частный дом в г. Змиев.

"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - добавляет Синегубов.

"Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже тушат наши спасатели, с раненой работают медики", - написал мэр Терехов.

Запорожье

Также сообщалось об угрозе баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожье. В областном центре слышали взрывы.

В Запорожье "прилеты" в жилые районы, известно о 2 пострадавших

По словам председателя ОВА, город был под комбинированной атакой крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.

Известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

В результате ракетной атаки по состоянию на сейчас, предварительно, известно о двух пострадавших - мужчине и женщине.

Кривой Рог

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массированной ракетной атаке на город.

"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Придерживаемся информационной гигиены", - написал он в сети.

О последствиях ракетной атаки он пока не проинформировал.

Других обстрелов в Криворожском районе не было.

Днепр

Ряд взрывов прогремел в Днепре. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе аэробаллистических ракет "Кинжал".

Хмельницкий

В Хмельницкой области во время атаки прозвучало по меньшей мере 6 взрывов

По данным ОВА, сейчас на местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не снимать на камеру последствия прилетов, пока работают экстренные службы.

Напомним, что после 06:00 часов утра по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая впоследствии охватила все области. Все потому, что россияне начали несколькими волнами запускать ракеты. В частности, враг запустил крылатые ракеты с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Через короткое время в России начали выполнять взлеты истребители МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал". Также оккупанты били и баллистикой из захваченного Крыма. В ряде городов начали раздаваться взрывы.