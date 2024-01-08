Элина Свитолина поднялась на две строчки в обновленном рейтинге WTA
Украинка добралась до финала турнира в Окленде
Getty Images / Global Images Ukraine
8 января появился обновленный рейтинг WTA. Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на две позиции благодаря выходу в финал на турнире в Окленде(23-е место).
Ангелина Калинина занимает 28-ю строчку, а Леся Цуренко сохранила за собой 32-ю позицию. Марта Костюк не сумела улучшить свои позиции и опустилась на 41-е место (-3). Улучшила свое положение в мировом рейтинге Даяна Ястремская, которая на этой неделе занимает 96-е место (+2).
В парном рейтинге Людмила Киченок одержала победу на турнире в Брисбене и теперь располагается на 26-м месте (+6). Второе место среди украинок занимает Марта Костюк (35-я позиция). Надежда Киченок опустилась на 49-е место (-1).
Рейтинг WTA
1. Ига Швйонтек (Польша) - 9880
2. Арина Соболенко (-) - 8905
3. Елена Рыбакина (Казахстан, +1) - 6811
4. Коко Гауфф (США, -1) - 6660
5. Джессика Пегула (США) - 5905
6. Онс Жабер (Тунис) - 4076
7. Маркета Вондроушова (Чехия) - 3966
8. Мария Саккари (Греция) - 3770
9. Каролина Мухова (Чехия) - 3590
10. Барбора Крейчикова (Чехия) - 2945
...
23. Элина Свитолина (Украина, +2) - 1972
28. Ангелина Калинина (Украина, -1) - 1630
32. Леся Цуренко (Украина, -1) - 1452
41. Марта Костюк (Украина, -3) - 1223
96. Даяна Ястремская (Украина, +2) - 777
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