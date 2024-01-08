Противник нанес массированный удар по Украине. Известно сколько целей сбили силы ПВО

8 января 2024 года противник нанес массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА.

Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска - Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков

Ту-95МС (район пусков - Энгельс - рф.);

8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область).

Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. О последствиях и пострадавших сообщат на местах военные администрации.

На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

В итоге защитники неба уничтожили:

8 ударных БпЛА "Shahed-136/131";

18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.