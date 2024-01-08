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Противник нанес массированный удар по Украине. Известно сколько целей сбили силы ПВО

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На этот раз враг атаковал разные регионы Украины

Противник нанес массированный удар по Украине. Известно сколько целей сбили силы ПВО

Zelenskiy Official

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8 января 2024 года противник нанес массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА.

Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

  • 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф;
  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска - Рязань, Тамбов);
  • 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков
  • Ту-95МС (район пусков - Энгельс - рф.);
  • 8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл;
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область).

Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. О последствиях и пострадавших сообщат на местах военные администрации.

На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

В итоге защитники неба уничтожили:

8 ударных БпЛА "Shahed-136/131";
18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.

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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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