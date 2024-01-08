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РФ размещает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, - WSJ

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Разведка подтверждает отправку ядерного оружия в Беларусь

РФ размещает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, - WSJ

фото из свободных источников

Новина українською

Россия разворачивает ядерное оружие в Беларуси рядом с границами НАТО, чтобы заставить Альянс прекратить военную поддержку Украины. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия завершила размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, которые некоторые считали блефом, могут соответствовать действительности.

По крайней мере советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и ранее заявлял, что глава РФ Владимир Путин начал "принимать меры для размещения тактического ядерного оружия в Беларуси". А в июле 2023 года разведывательное управление Министерства обороны США сообщило, что "нет оснований сомневаться" в заявлениях Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

Сейчас в США уже называют "вероятного кандидата" для выполнения "новой миссии Беларуси по ядерному обмену с Россией".

Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в частности, видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что военный аэродром, расположенный в городе Лида Гродненской области Беларуси и является тем самым пунктом.

"Авиабаза, расположенная в 40 километрах от литовской границы, то единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с Россией", - пишет WSJ.

Издание подчеркивает, что заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия усиливает свои угрозы в адрес Запада.

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Источник:
focus
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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