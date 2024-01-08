В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой
Недалеко от места взрыва были обнаружены несколько неизвестных объектов
фото из свободных источников
На железнодорожном пути близ российского города Нижний Тагил произошел взрыв днем понедельника 8 января.
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Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.
По данным российских СМИ, взрыв произошел в районе станции Сан-Донато. Недалеко от места взрыва были обнаружены несколько неизвестных объектов, которые, возможно, и привели к аварии.
Россияне заявляют, что взрыв произошел якобы недалеко от местной нефтебазы.
В настоящее время район оцеплен. Официальные власти пока не комментировали инцидент. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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