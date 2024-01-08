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В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой

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Недалеко от места взрыва были обнаружены несколько неизвестных объектов

В российском Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На железнодорожном пути близ российского города Нижний Тагил произошел взрыв днем понедельника 8 января.

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Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в районе станции Сан-Донато. Недалеко от места взрыва были обнаружены несколько неизвестных объектов, которые, возможно, и привели к аварии.

Россияне заявляют, что взрыв произошел якобы недалеко от местной нефтебазы.

В настоящее время район оцеплен. Официальные власти пока не комментировали инцидент. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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