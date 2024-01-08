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Стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри

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Поединок запланирован на 17 февраля

Стартовала продажа билетов на бой Усик - Фьюри

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии объявил о продаже билетов на поединок Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) и Александра Усика (21-0, 14 KO).

"Впервые в истории 4 пояса чемпиона мира в #RingOfFire между чемпионами по боксу в тяжелом весе! Тайсон Фьюри и Александр Усик. 17 февраля 2024 года. Забронируйте билет прямо сейчас. Станьте частью этого волнения и наблюдайте за тем, как творится история в самом сердце "Эр-Риядского сезона"."

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