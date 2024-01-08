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Комитет ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - нардеп

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Резонансный законопроект отправили на доработку

Комитет ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - нардеп

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Комитет по социальной политике Верховной Рады Украины не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он представлен.

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Об этом в своем телеграм-канале заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Комитет по социальной политике Верховной рады единогласно принял следующее решение по правительственному законопроекту о мобилизации:

  • Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов.
  • Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

Как отметил нардеп: "и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен".

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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