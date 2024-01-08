Кулеба: Союзники не просили Украину вести переговоры с Россией о замораживании войны

Союзники не просили Украину о проведении переговоров с РФ о замораживании войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наши союзники не просили нас вести переговоры с Россией о заморозке войны ни когда мы сидели с делегациями, ни на встречах за закрытыми дверями в сокращенном формате. Это не то, что кто-либо может осмелиться выложить на стол в качестве опции. Все остальное — просто шум", - сказал Кулеба в интервью испанскому изданию El Pais.

Министр подчеркнул, что бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая - проиграть, и российская агрессия против Украины - это именно такая война. "Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть направлено на достижение этой цели", - заявил Кулеба.

"Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира. Те, кто предлагает замороженный конфликт, утверждают, что действуют в интересах Украины и мира, но на самом деле они помогают Путину и игнорируют то, чем является сегодняшняя Россия. В период с 2014 по 2022 год мы провели почти 200 раундов переговоров с Россией, это уже был де-факто замороженный конфликт. Мы объявили и установили 20 соглашений о прекращении огня, все из них были нарушены Россией, а бесконечные переговоры закончились крупномасштабным вторжением Путина", - напомнил глава МИД.