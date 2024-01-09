ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 09.01.24.

За понедельник, 8 января, было ликвидировано еще 820 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 365990 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 55 единиц техники и вооружения. В частности, 5 танков, 9 ББМ и 6 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: