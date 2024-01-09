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ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 55 единиц техники

ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 09.01.24.

За понедельник, 8 января, было ликвидировано еще 820 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 365990 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 55 единиц техники и вооружения. В частности, 5 танков, 9 ББМ и 6 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 11203 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 8672 (+6) ед,
  • РСЗО - 954 (+1) ед,
  • средства ПВО - 638 (0) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6823 (+1) ед,
  • крылатые ракеты - 1805 (+18) ед,
  • корабли / катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11552 (+10) ед,
  • специальная техника - 1333 (+5) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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