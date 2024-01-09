Спарринг-партнером Усик в подготовке к бою с Фьюри стал сербский супертяжеловес
Бой состоится 17 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine
25-летний супертяжеловес Санел Хасанович (7-1-1, 6 КО) стал участником тренировочного лагеря чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).
Сербский боксер будет помогать украинцу готовиться к бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).
"После серьезного спарринга я верю, что ты выйдешь победителем в бою против Тайсона Фьюри", — написал Хасанович в Instagram.
Напомним, что бой Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.
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