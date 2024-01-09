  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию, - СМИ
В тренде

Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию, - СМИ

Общие новости

Президент хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме

Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию, - СМИ

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и принять участие в международном форуме в Давосе.

Об этом сообщает Tages-Anzeiger. По данным издания, в январе президент Украины намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии город Берн. Визит главы государства может продлиться не менее двух дней.

Источники также отмечают, что Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 15 по 19 января.

Также президент Украины планирует визит в Берн перед своим выступлением в Давосе в понедельник, 15 января. Об этом говорят несколько независимых источников издания, знакомых с планами визита.

Несколько человек из федеральной администрации Швейцарии отмечают, что запланированный визит Зеленского, вероятно, останется неподтвержденным до последнего момента. По их словам, поездка также будет зависеть от военной ситуации. Окончательное решение о том, приедет ли Зеленский в Давос и Берн, похоже, еще не принято.

По данным издания, президент Украины может встретиться с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны.

По теме
yellow-arrow
В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела
yellow-arrow
Внучка судейского эксперта UA-Футбол нуждается в помощи
yellow-arrow
Спарринг-партнером Усик в подготовке к бою с Фьюри стал сербский супертяжеловес
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости