В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела

Во время внутреннего аудита Министерства обороны Украины за последние 4 месяца выявлено нарушений на более 10 миллиардов, которые были совершены ранее. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Умерова, новости о задержаниях и уголовных делах, которые появились в последнее время - это изменения, которые будут заметны все чаще.

"Один из приоритетов команды Министерства обороны - вычистка системы от недобропорядочных участников - внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим - в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его преодолеем", - убежден министр.

Как отметил Умеров, на полную смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений.

"Тесно сотрудничаем с правоохранителями и специальными службами, поэтому впереди будут еще новости", - анонсировал министр.

Напомним, 29 декабря 2023 года ГБР сообщило о задержании во Львове бизнесмена Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.