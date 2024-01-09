В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела
Минобороны сотрудничает с правоохранителями и спецслужбами.
Facebook Рустем Умєров / Rustem Umerov
Во время внутреннего аудита Министерства обороны Украины за последние 4 месяца выявлено нарушений на более 10 миллиардов, которые были совершены ранее. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Умерова, новости о задержаниях и уголовных делах, которые появились в последнее время - это изменения, которые будут заметны все чаще.
"Один из приоритетов команды Министерства обороны - вычистка системы от недобропорядочных участников - внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим - в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его преодолеем", - убежден министр.
Как отметил Умеров, на полную смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений.
"Тесно сотрудничаем с правоохранителями и специальными службами, поэтому впереди будут еще новости", - анонсировал министр.
Напомним, 29 декабря 2023 года ГБР сообщило о задержании во Львове бизнесмена Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
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