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Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел

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Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В российском городе Орел сообщили об атаке дрона-камикадзе на нефтебазу.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что БПЛА врезался якобы в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" в городе Орел. Предварительно пострадавших нет.

В то же время оперативные службы проверяют информацию о якобы втором БПЛА над нефтебазой. А местные сообщили о сильном взрыве.

Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел - изображение 1
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