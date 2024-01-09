Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел
фото из соцсетей
В российском городе Орел сообщили об атаке дрона-камикадзе на нефтебазу.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Отмечается, что БПЛА врезался якобы в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" в городе Орел. Предварительно пострадавших нет.
В то же время оперативные службы проверяют информацию о якобы втором БПЛА над нефтебазой. А местные сообщили о сильном взрыве.
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