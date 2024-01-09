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Украинская Суперлига по волейболу стала первым чемпионатом, где официально допустили болельщиков

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Украинская Суперлига по волейболу стала первым чемпионатом, где официально допустили болельщиков

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В чемпионате Украины по волейболу допустили зрителей на трибуны.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт" со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Украины.

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В начале декабря 2023 года Кабинет министров Украины поручил Министерству молодежи и спорта, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны. Соответствующие критерии в Минмолодеспорта разработали почти через две недели.

Турниром, где впервые вернули зрителей на трибуны, стала мужская и женская волейбольная Суперлига. Болельщиков допустили на матчи с января и, по меньшей мере, до завершения сезона 2023/24. Организаторы будут передавать 50% средств от продажи билетов в фонд " Повернись живим".

Первый матч после допуска зрителей состоится в пятницу 12 января. В мужской Суперлиге сыграют "Эпицентр-Подоляне" и лидер чемпионата "Житичи-Полесье". Эта встреча, как и все поединки этого сезона, состоится в Черновцах на арене ПВЛУ.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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