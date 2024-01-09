Шевченко проведет предвыборной тур городами Украины
Андрей Николаевич перед процедурой выборов президента УАФ посетит ряд городов Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко перед процедурой выборов планирует объехать ряд городов Украины, где будет представлять свою предвыборную программу. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.
"С 16-го по 20-е января единственный кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко планирует объехать ряд городов Украины, где будет представлять свою предвыборную программу.
Начнется турне во Львове, продолжится в Киеве и Одессе и завершится в Харькове. В каждом из городов будет круглый стол с представителями сразу нескольких областных ассоциаций. Для удобства, чтобы поочередно встретиться со всеми, распределение состоялось по географическому принципу – запад, центр, юг и восток.
Кроме этого, на повестке дня – команда, с которой собирается работать Шевченко", – написал Бурбас.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избрн президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.
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