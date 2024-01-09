Bloomberg: США и союзники в декабре провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану" с РФ

В прошлом месяце союзники Украины по G7 и небольшая группа государств глобального Юга провели тайную встречу, чтобы попытаться заручиться поддержкой условий Киева для мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что секретная ранее не разглашавшаяся встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии. Она последовала за более крупными и публичными встречами, направленными на противодействие попыткам Москвы разделить и представить Украину и ее союзников как "не желающих вести переговоры о прекращении войны".

Читайте также Кулеба: Союзники не просили Украину вести переговоры с Россией о замораживании войны

Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно во время своего участия в дискуссиях.

По словам источников, меньший формат позволил более свободно и откровенно обсуждать украинскую формулу мира в Украине и планы продвижения этого процесса, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Как сообщает Bloomberg, последние месяцы усилия союзников ослабли. В США и ЕС более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи остановились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло серьезного перелома на поле боя.

По словам людей, знакомых с ходом заседания, на последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, существенного прогресса достигнуто не было. По их информации, Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Юга напрямую взаимодействовать с Россией. Москва осудила усилия союзников, куда страна-агрессор не была приглашена.

В то время как чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции приняли участие в декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий, в частности, Китай, Бразилия и ОАЭ, не послали своих представителей.

Источники заявили изданию, что многие страны-участницы считают Пекин ключевым фактором влияния на Москву, учитывая тесные связи между двумя странами. Бразилия, председательствующая в G20 в этом году, подала письменное заявление.

"Киев и его союзники из G7 подтвердили свое мнение о том, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также они заявили, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились, и он не проявил никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности", - отметило издание.

Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты помощи будут согласованы.