На войне с Россией погиб украинский арбитр ДЮФЛУ

На войне против России погиб арбитр ДЮФЛУ, буковинец, 27-летний Владимир Безборотько.

"Он работал в Ассоциации футбола Черновицкой области и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины. Арбитр защищал Украину и погиб в Запорожском направлении.

От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира...

Слава Герою! Вечная память...", – говорится в сообщении УАФ.