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На войне с Россией погиб украинский арбитр ДЮФЛУ

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Арбитр защищал Украину и погиб в Запорожском направлении

На войне с Россией погиб украинский арбитр ДЮФЛУ

uaf.ua

Новина українською

На войне против России погиб арбитр ДЮФЛУ, буковинец, 27-летний Владимир Безборотько.

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"Он работал в Ассоциации футбола Черновицкой области и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины. Арбитр защищал Украину и погиб в Запорожском направлении.

От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира...

Слава Герою! Вечная память...", – говорится в сообщении УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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