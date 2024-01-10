На войне с Россией погиб украинский арбитр ДЮФЛУ
Арбитр защищал Украину и погиб в Запорожском направлении
uaf.ua
На войне против России погиб арбитр ДЮФЛУ, буковинец, 27-летний Владимир Безборотько.
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"Он работал в Ассоциации футбола Черновицкой области и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины. Арбитр защищал Украину и погиб в Запорожском направлении.
От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира...
Слава Герою! Вечная память...", – говорится в сообщении УАФ.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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