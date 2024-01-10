ВСУ уничтожили 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 10.01.24.

За вторник, 9 января, было ликвидировано еще 800 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 366790 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 67 единиц техники и вооружения. В частности, 2 танка, 13 ББМ и 12 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: