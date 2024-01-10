ВСУ уничтожили 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 67 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 10.01.24.
За вторник, 9 января, было ликвидировано еще 800 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 366790 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 67 единиц техники и вооружения. В частности, 2 танка, 13 ББМ и 12 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 11216 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 8684 (+12) ед,
- РСЗО - 956 (+2) ед,
- средства ПВО - 639 (+1) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834 (+11) ед,
- крылатые ракеты - 1805 (0) ед,
- корабли / катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23) ед,
- специальная техника - 1336 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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