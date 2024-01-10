В 2023 году в Украине втрое увеличилось производство оружия, техники и артснарядов, в 42 раза - мин. Кроме того, страна успешно применила собственное дальнобойное оружие, поразив цель врага на расстоянии 700 км.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Мы считаем перспективными все без исключения номенклатуры ВВТ, которые необходимы нашим Силам обороны", - сказал Завитневич, отвечая на вопрос, в каких направлениях производства вооружения Украина показывает хорошие результаты.

По его словам, сейчас наша цель - как можно скорее выйти на уровень максимального удовлетворения потребностей фронта продукцией собственного или совместно с партнерами производства.

"Для этого действуем системно по двум направлениям. Первое, это начало новых номенклатур продукции нашей "оборонки", из наиболее известного - беспилотники, артснаряды. Второе направление - реанимирование оборонных возможностей, которые Украина имела в прошлом. Речь идет о танко-, ракето-, самолето- и кораблестроении", - рассказал глава комитета.

Он добавил, что по каждому из этих направлений в разы усилена поддержка государственных предприятий ОПК, развитие частного сектора. Принят ряд других мер, в частности упрощены все процедуры импорта необходимых комплектующих, финансирование долгосрочных контрактов и т. п.

"Приведу лишь то, что уже было обнародовано, остальное узнаете со временем. Итак, в конце августа Украина успешно применила собственное дальнобойное оружие, поразив цель на расстоянии 700 км. Создано более 50 производителей боеприпасов для дронов различных видов - как государственных, так и частных - способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 килограммов", - рассказал Завитневич.

Также, по его словам, в Украине втрое увеличено производство оружия и техники, в 42 раза - мин, втрое - артснарядов.

"Мы начали разработку снарядов 155 так называемого "натовского" калибра, планируется их массовое производство в 2024 году, но при условии отсутствия дефицита взрывчатых веществ - порохов, которые могут поставляться из стран НАТО. Соотношение частных компаний к государственным составляет 4 из 5, а доля производства приближается к той, которую обеспечивает государственный сектор", - добавил председатель комитета.

Напомним, в конце 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать настолько сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Выполнить эту задачу можно при достаточном количестве отечественного оружия.