Умер бывший футболист Ворсклы

Начиная со 2 января из разных стран, включая Украину, поступают горькие известия. К сожалению, во второй день года ушли из жизни бывший португальский футболист Алберту Фешта и экс-игрок ивано-франковского "Спартака" 60-70-х Богдан Горичок. Через двое суток перестало биться сердце бывшего полузащитника, главного тренера харьковского "Металлиста" и тренера сборной Украины Леонида Ткаченко, на следующий день – легендарного бразильского тренера Марио Загалло, 7 января отошел в мир иной один из лучших футболистов в истории мирового футбола немец Франц Беккенбауэр, позавчера – экс-футболист днепропетровского "Днепра" и разных сборных Украины Богдан Шершун.

Как ни прискорбно констатировать, но список печальных известий первого месяца нынешнего года на этом не завершился. В ночь на 9 января не стало умершего в Ташкенте бывшего игрока полтавской "Ворсклы" Вазгена Манасяна. Ему было 65 лет…

Болельщики со стажем хорошо помнят этого футболиста по блестящим выступлениям в чемпионате СССР в составе душанбинского "Памира". Для этой команды на протяжении всех 80-х и начала 90-х годов Манасян был выдающейся фигурой – такой, как Олег Блохин для киевского "Динамо", Михаил Соколовский для "Шахтера", Владимир Плоскина для "Черноморца", Лев Броварской для "Карпат" ", Руслан Ротань для "Днепра". Вскоре после распада СССР главный тренер "Ворсклы" Виктор Пожечевский решил подыскать для своей команды квалифицированного футболиста, имя которого на протяжении многих лет гремело на территории бывшего государства. Им стал Вазген Манасян, которому в то время было 34 года. Несмотря на возраст, опытный ветеран очень помог "Ворскле", проведя в ней три сезона – с 1992/93 до 1994/95. В составе полтавской команды он сыграл 70 матчей, в которых забил 19 мячей.

"Манасяна я пригласил в Полтаву из Душанбе, – вспоминает Виктор Пожечевский. – После телефонных переговоров с футболистом в столицу Таджикистана отправился один из представителей нашего клуба, который и привез его в Украину. Манасяну мы тогда пообещали хорошие условия – в частности, квартиру. А что касается зарплаты, то уже и не припомню – возможно, она была из улучшенных. Вазген приехал и действительно помог "Ворскле". Он был ведущим игроком команды, действовал на позиции "под нападающим". Хотя Манасян не относился к категории скоростных футболистов, и игроком таранного типа его не назовешь, он все же имел игровые плюсы. Его отмечала футбольная хитрость, умение отлично владеть мячом и отдать остроумный первый пас. Да и забивать умел. В "Ворскле" Вазген Манасян пользовался большим авторитетом, его все уважали. Сын Арсен до сих пор в Полтаве, играет в чемпионате области".

По окончании карьеры игрока Вазген Манасян занимался тренерской деятельностью. В прошлом десятилетии он работал в столице Узбекистана, где тренировал тамошний "Локомотив". Несколько лет назад у него была диагностирована онкологическая болезнь, которая и оборвала жизнь футбольного мастера.