Впервые в истории в основном раунде турниров серии Большого шлема сыграет четыре украинки

14 января, в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.

В основную заявку прошли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко. В квалификации свои матчи проведут еще четыре теннисистки в женском отборе и двое теннисистов в мужском.

Перед жеребьевкой основной сетки определились номера посева для ведущих участников турнира. Так, в топ-30 главных фавориток женского турнира прошли сразу три украинские теннисистки — это рекорд по числу сеяных украинок в истории соревнований Грэндслем.

Первыми номерами турнира стали Ига Швйонтек и Новак Джокович.

Топ-10 сеяных теннисистов Australian Open-2024

1. Новак Джокович (Сербия) / Ига Швьонтек (Польша)

2. Карлос Алькарас (Испания) / Арина Сабаленка

3. Даниил Медведев/Елена Рыбакина (Казахстан)

4. Янник Зиннер (Италия) / Коко Гофф (США)

5. Андрей Рублев/Джессика Пегула (США)

6. Александер Зверев (Германия) / Онс Жабер (Тунис)

7. Стефанос Циципас (Греция) / Маркета Вондроушова (Чехия)

8. Гольгер Руне (Дания) / Мария Саккари (Греция)

9. Хуберт Гуркач (Польша) / Барбора Крейчикова (Чехия)

10. Алекс Де Минор (Австралия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

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19. Элина Свитолина (Украина)

24. Ангелина Калинина (Украина)

28. Леся Цуренко (Украина)