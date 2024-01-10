Впервые в истории в основном раунде турниров серии Большого шлема сыграет четыре украинки
Турнир стартует 14 января
Getty Images / Global Images Ukraine
14 января, в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.
В основную заявку прошли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко. В квалификации свои матчи проведут еще четыре теннисистки в женском отборе и двое теннисистов в мужском.
Перед жеребьевкой основной сетки определились номера посева для ведущих участников турнира. Так, в топ-30 главных фавориток женского турнира прошли сразу три украинские теннисистки — это рекорд по числу сеяных украинок в истории соревнований Грэндслем.
Первыми номерами турнира стали Ига Швйонтек и Новак Джокович.
Топ-10 сеяных теннисистов Australian Open-2024
1. Новак Джокович (Сербия) / Ига Швьонтек (Польша)
2. Карлос Алькарас (Испания) / Арина Сабаленка
3. Даниил Медведев/Елена Рыбакина (Казахстан)
4. Янник Зиннер (Италия) / Коко Гофф (США)
5. Андрей Рублев/Джессика Пегула (США)
6. Александер Зверев (Германия) / Онс Жабер (Тунис)
7. Стефанос Циципас (Греция) / Маркета Вондроушова (Чехия)
8. Гольгер Руне (Дания) / Мария Саккари (Греция)
9. Хуберт Гуркач (Польша) / Барбора Крейчикова (Чехия)
10. Алекс Де Минор (Австралия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
...
19. Элина Свитолина (Украина)
24. Ангелина Калинина (Украина)
28. Леся Цуренко (Украина)
Популярное сейчас
- Умер бывший футболист Ворсклы
- Официально. ЛНЗ подписал бывшего защитника Днепра-1
- Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января
- В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО