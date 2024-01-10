Повестки и отсрочка. В Раде рассказали, что хотят изменить в законопроекте о мобилизации

В парламенте хотят изменить нормы о повестках через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения.

Об этом сообщает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева в эфире телемарафона.

"Сегодня мы еще не приняли решение в комитете, в каком виде и какая судьба будет этого законопроекта. Я надеюсь, что это будет все же решено сегодня. Утром у нас было пока совещание. Мы как раз проходились по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного", - сказал нардеп.

Чернев надеется, что парламентский комитет сегодня придет к консенсусу и тогда документ может быть направлен на рассмотрение Рады с рекомендациями от комитета. По словам нардепа, законопроект может быть принят в первом чтении, а рекомендации и предложения должны быть приняты ко второму чтению или другой вариант - возвращение к правительству.

"Но все же все это решает зал. В любом случае он должен быть вынесен в зал и там должно быть принято решение о дальнейшей судьбе этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня комитет уже примет решение с рекомендациями и предложениями к этому законопроекту", - добавил он.

Чернев отметил, что в Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами".

"Мы почистили этот законопроект. Например, повестки через электронную почту не должны присылаться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли это человек... Или вопрос по изъятию отсрочки для инвалидов. Здесь также были вопросы. Мы настаиваем, чтобы инвалидам первой, второй и третьей группы выдавалась отсрочка или не подлежали мобилизации", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Комитет по нацбезопасности также предлагает уточнить условия отсрочки для студентов, в частности, для интернов.