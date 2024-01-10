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Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

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Украинская теннисистка добіла непростую победу

Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Марта Костюк вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Австралии. В матче второго круга она обыграла американку Тэйлор Таунсенд.

Аделаида. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Тэйлор Таунсенд (США) 6:3, 2:6, 6:4

Матч продлился 2 часа и 14 минут. За это время Костюк сделала 3 эйса, 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейкпоинтов.

После двух партий счет на табло был 1:1. В решающем сете Костюк повела со счётом 3:0, но не смогла удержать преимущество и Таусенд сравняла счёт. В итоге украинке понадобилось четыре матчбола, чтобы выиграть матч.

Следующей соперницей Костюк станет Елена Остапенко из Латвии.

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Марта Костюк
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