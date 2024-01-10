Постановление об увольнении Безуглой не смогли вынести на рассмотрение ВР, Слуги народа выступили против

На заседании парламента не смогли внести на рассмотрение вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по национальной безопасности и обороне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что пытались поставить в повестку дня заседания парламента постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета безопасности нардепы: Кривошеев (Слуга Народа), Геращенко и Герасимов ("ЕС"), Разумков (внефракционный), Кабаченко ("Батькивщина") и ("Голос").

В то же время глава фракции Слуга народа Давида Арахамия выступил против.

После этого несколько парламентариев пришли в президиум ВР и заблокировали трибуну, отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Впоследствии спикер Руслан Стефанчук закрыл заседание Рады.

Ранее профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности.