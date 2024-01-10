Постановление об увольнении Безуглой не смогли вынести на рассмотрение ВР, Слуги народа выступили против
Стефанчук закрыл заседание
фото из свободных источников
На заседании парламента не смогли внести на рассмотрение вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по национальной безопасности и обороне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что пытались поставить в повестку дня заседания парламента постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета безопасности нардепы: Кривошеев (Слуга Народа), Геращенко и Герасимов ("ЕС"), Разумков (внефракционный), Кабаченко ("Батькивщина") и ("Голос").
В то же время глава фракции Слуга народа Давида Арахамия выступил против.
После этого несколько парламентариев пришли в президиум ВР и заблокировали трибуну, отметил нардеп Алексей Гончаренко.
Впоследствии спикер Руслан Стефанчук закрыл заседание Рады.
Ранее профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности.
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