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Филатов: Воины 110-й ОМБр уничтожили днепровским дроном российский "Солнцепек". ВИДЕО

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Видео обнародовал капитан бригады Сергей Исаев

Филатов: Воины 110-й ОМБр уничтожили днепровским дроном российский "Солнцепек". ВИДЕО

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские защитники из 110 отдельной механизированной бригады 9 января поразили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек".

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Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Видео обнародовал капитан бригады Сергей Исаев.

"Ребята из 110-й бригады на Авдеевском направлении вчера в в@бали рашистский "солнцепек". Нашим днепровским дроном. НАШИМ ДНЕПРОВСКИМ ДРОНОМ. Вчера. Так что пусть такие "праздничные салюты" радуют нас чаще. Для этого мы и работаем", – отметил глава города.

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