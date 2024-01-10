Дмитренко: Мне передали эстафету в топ-6, но группа впереди была достаточно близко
Украинка подвела итоги гонки
Кристина Дмитренко подвела итоги женской эстафеты пятого этапа Кубка мира по биатлону.
- Кристина, вы говорили неоднократно, что любите контактные гонки. Лично для вас и результата, который вы выдаете, имеет значение, какой вам передают эстафету?
- Конечно, имеет, ведь когда бежали наши девушки, то они меня очень мотивировали, хотелось поддержать их результаты. Мне передали эстафету в топ-6, но группа впереди была достаточно близко, поэтому можно было цепляться за нее и проверять свои силы.
- В Оберхофе спортсмены жаловались на состояние трассы. Что с покрытием в Рупольдинге?
- Мне здесь очень понравилась трасса. Я вообще в восторге: как от трибун с болельщиками, так и от всей атмосферы праздника биатлона.
- Прокомментируйте, пожалуйста, ваш промах на стрельбе стоя.
- Да, был промах стоя, но сейчас даже не вспомню, куда был тот промах. Я работала так, как умею, а когда приходила на огневой рубеж, вообще не думала о девушках, которые рядом, просто работала в своем ритме.
- На последнем круге практически за вами вышла опытная Каррара, чувствовали ли давление, как чувствовали себя на финишном круге?
- Сегодня по трассе я не сильно уступала девушкам, а итальянку видела, поэтому не подпускала ее к себе. У меня была другая цель - работала, чтобы догнать четвертую позицию.
- Что с нашими болельщиками в Рупольдинге, видели, слышали, чувствовали поддержку?
- Болельщиков очень много, атмосфера прикольная, мне такое очень нравится - все поддерживают и болеют за нас, и это придает больше сил на трассе.
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