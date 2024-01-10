Россияне нанесли удар ракетами С-300 по Харькову, известно о девяти пострадавших
Очередной террористический акт от российских оккупантов
Фото: з вільних джерел
Вечером 10 января оккупанты ударили ракетами по Харькову, девять человек пострадали.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области – находитесь в укрытиях!", - написал глава ОВА Олег Синегубов.
Позже Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова, предварительно, ракетами С-300.
Как заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, есть повреждения гражданского объекта. По данным Терехова, высока вероятность, что внутри здания пострадали люди. Есть возгорание авто на стоянке.
Позже глава ОВА сообщил, что, по предварительным данным, в результате вражеского удара 9 человек пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь.
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