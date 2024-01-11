  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сумасшедшая перестрелка двух Мадридов, страсти римского дерби и возвращение Цыганкова. Главные новости за 10 января
В тренде

Сумасшедшая перестрелка двух Мадридов, страсти римского дерби и возвращение Цыганкова. Главные новости за 10 января

Общие новости
Обновлено

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 января

Сумасшедшая перестрелка двух Мадридов, страсти римского дерби и возвращение Цыганкова. Главные новости за 10 января

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 января.

Реал разбил Атлетико

"Реал" разбил "Атлетико" (3:3, доп. время. 5:3) в полуфинале Суперкубка Испании. По давней традиции мадридское дерби перешло в экстра-таймы, где автогол Савича и мяч Браима Диаса принесли "сливочным" путёвку в решающий матч. Второй участник финала определится в четверг в матче "Барселона" – "Осасуна".

Лацио и Аталанта в 1/2 Кубка Италии

"Лацио" прошёл в полуфинал Кубка Италии, минимально одолев "Рому" (1:0) в матче, где было больше удалений, чем голов. Единственный мяч на счету Дзакканьи. Также в среду кубок страны неожиданно покинул "Милан", дома проиграв "Аталанте" (1:2). Исход встречи решил дубль Копмейнерса.

Камбек Ливерпуля

"Ливерпуль" сделал заявку на выход в финал Кубка лиги, совершив камбек против "Фулхэма" (2:1) в первом матче 1/2. "Дачники" долго вели благодаря голу Виллиана, но в концовке Дарвин Нуньес и компания сумели переломить ход поединка. Ответная игра пройдёт 24 января.

Возвращение Санчо

Джейдон Санчо вернётся в "Боруссию" на правах аренды до конца сезона. Аренда обойдётся Дортмунду в 4 млн евро + часть зарплаты англичанина. В последний раз Санчо появлялся на поле в составе МЮ ещё в конце лета. До переезда на "Олд Траффорд" у Джейдона было 77 результативных действий в Бундеслиге за 3 сезона в основе.

Цыганков вернулся к тренировкам

Виктор Цыганков восстановился после травмы и провел тренировку в общей группе команды. Фотографию игрока сборной Украины опубликовала пресс-служба "Жироны". Ожидается, что украинец сможет принять участие в выездном поединке 20-го тура Ла Лиги против "Альмерии", который пройдет в воскресенье, 14 января.

По теме
yellow-arrow
Даяна Ястремская поборется за выход в основной раунд Australian Open-2024
yellow-arrow
Юлия Стародубцева вышла в финал квалификации Australian Open-2024
yellow-arrow
ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости