Сумасшедшая перестрелка двух Мадридов, страсти римского дерби и возвращение Цыганкова. Главные новости за 10 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 января.

"Реал" разбил "Атлетико" (3:3, доп. время. 5:3) в полуфинале Суперкубка Испании. По давней традиции мадридское дерби перешло в экстра-таймы, где автогол Савича и мяч Браима Диаса принесли "сливочным" путёвку в решающий матч. Второй участник финала определится в четверг в матче "Барселона" – "Осасуна".

"Лацио" прошёл в полуфинал Кубка Италии, минимально одолев "Рому" (1:0) в матче, где было больше удалений, чем голов. Единственный мяч на счету Дзакканьи. Также в среду кубок страны неожиданно покинул "Милан", дома проиграв "Аталанте" (1:2). Исход встречи решил дубль Копмейнерса.

"Ливерпуль" сделал заявку на выход в финал Кубка лиги, совершив камбек против "Фулхэма" (2:1) в первом матче 1/2. "Дачники" долго вели благодаря голу Виллиана, но в концовке Дарвин Нуньес и компания сумели переломить ход поединка. Ответная игра пройдёт 24 января.

Джейдон Санчо вернётся в "Боруссию" на правах аренды до конца сезона. Аренда обойдётся Дортмунду в 4 млн евро + часть зарплаты англичанина. В последний раз Санчо появлялся на поле в составе МЮ ещё в конце лета. До переезда на "Олд Траффорд" у Джейдона было 77 результативных действий в Бундеслиге за 3 сезона в основе.

Виктор Цыганков восстановился после травмы и провел тренировку в общей группе команды. Фотографию игрока сборной Украины опубликовала пресс-служба "Жироны". Ожидается, что украинец сможет принять участие в выездном поединке 20-го тура Ла Лиги против "Альмерии", который пройдет в воскресенье, 14 января.