ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

За среду, 10 января, было ликвидировано еще 830 оккупантов, следовательно, потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 367620 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 74 единицы техники и вооружения. В частности, 12 танков, 22 ББМ и 15 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: