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ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 74 единицы техники

ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Роман Чоп

Новина українською

За среду, 10 января, было ликвидировано еще 830 оккупантов, следовательно, потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 367620 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 74 единицы техники и вооружения. В частности, 12 танков, 22 ББМ и 15 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6050 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 11238 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 8699 (+15) ед,
  • РСЗО - 957 (+1) ед,
  • средства ПВО - 639 (+1) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834 (0) ед,
  • крылатые ракеты - 1806 (+1) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11596 (+21) ед,
  • специальная техника - 1337 (+1) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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