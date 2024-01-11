Юлия Стародубцева вышла в финал квалификации Australian Open-2024

Юлия Стародубцева продолжает борьбу за место в основе турнира в Австралии. В матче второго круга квалификации украинка обыграла представительницу Великобритании Гарриэт Дарт.

Мельбурн, Австралия. 11 января. Квалификация. Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Гарриэт Дарт (Великобритания, 12) 6:4, 6:4

Матч продлился 1 час и 39 минут. За это время Юлия сделала 2 эйса, 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что для Стародубцевой этот финальный раунд квалификации станет первым на турнире Grand Slam. В прошлом году Стародубцева дебютировала в отборе на US Open, где уступила в стартовом матче.

Следующей соперницей украинки станет Габриэла Кнутсон (Чехия).