Юлия Стародубцева вышла в финал квалификации Australian Open-2024
Украинка впервые добралась до этого этапа соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine
Юлия Стародубцева продолжает борьбу за место в основе турнира в Австралии. В матче второго круга квалификации украинка обыграла представительницу Великобритании Гарриэт Дарт.
Мельбурн, Австралия. 11 января. Квалификация. Второй круг
Юлия Стародубцева (Украина) - Гарриэт Дарт (Великобритания, 12) 6:4, 6:4
Матч продлился 1 час и 39 минут. За это время Юлия сделала 2 эйса, 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейкпоинтов.
Стоит отметить, что для Стародубцевой этот финальный раунд квалификации станет первым на турнире Grand Slam. В прошлом году Стародубцева дебютировала в отборе на US Open, где уступила в стартовом матче.
Следующей соперницей украинки станет Габриэла Кнутсон (Чехия).
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