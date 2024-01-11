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Даяна Ястремская поборется за выход в основной раунд Australian Open-2024

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Украинка сумела вырвать победу в решающем матче

Даяна Ястремская поборется за выход в основной раунд Australian Open-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Даяна Ястремская пробилась в финальный раунд отбора на турнир в Австралии. Во втором круге квалификации она обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу.

Australian Open. 11 января. Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Валентини Грамматикопулу (Греция) 6:4, 3:6, 6:4

Матч продлился 2 часа и 9 минут. Ястремская 2 эйса 9 двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейкпоинтов.

За выход в основной раунд украинка поспорит с обладательницей wild card Майей Джоинт.

Стоит отметить, что Даяна последний раз играла в финале квалификации в 2018-м году, а в последующих сезонах стартовала в основной сетке.

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Даяна Ястремская
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