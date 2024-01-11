Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде
Теперь украинка будет готовиться к турниру серии Большого шлема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк покидает турнир WTA 500 в Австралии. В четвертьфинальном матче она уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.
Аделаида. 11 января. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 6) 5:7, 3:6
Матч продлился 1 час и 32 минуты. Костюк совершила 4 эйса, 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейкпоинтов. Остапенко сделала 1 подачу навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейков.
Стоит отметить, что украинка не выходила в 1/4 финала с августа 2023 года. Для теннисисток этот матч стал вторым совместным, в предыдущем матче победу также одержала латвийка.
Теперь Марте Костюк предстоит сыграть на Australian Open-2024. Соперница по основной сетке соревнований пока неизвестна.
Популярное сейчас
- Трубин дважды пропустил, но Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка – известна оценка украинца
- Стало известно, сколько Кривбасс заплатил Минаю за Твердохлеба
- Клаусула одесситам, "безумное" предложение Полесья и зарплата в Киеве. Как Брагару переходил из Черноморца в Динамо
- Умер бывший футболист Ворсклы
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО