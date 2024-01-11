Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

Марта Костюк покидает турнир WTA 500 в Австралии. В четвертьфинальном матче она уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.

Аделаида. 11 января. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 6) 5:7, 3:6

Матч продлился 1 час и 32 минуты. Костюк совершила 4 эйса, 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейкпоинтов. Остапенко сделала 1 подачу навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейков.

Стоит отметить, что украинка не выходила в 1/4 финала с августа 2023 года. Для теннисисток этот матч стал вторым совместным, в предыдущем матче победу также одержала латвийка.

Теперь Марте Костюк предстоит сыграть на Australian Open-2024. Соперница по основной сетке соревнований пока неизвестна.