  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. По результатам закрытого совещания, законопроект о мобилизации возвращается инициатору - Арахамия
В тренде

По результатам закрытого совещания, законопроект о мобилизации возвращается инициатору - Арахамия

Общие новости
Обновлено

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку

По результатам закрытого совещания, законопроект о мобилизации возвращается инициатору - Арахамия

Слуга народа

Новина українською

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку, заявил глава фракции "Слуги народа" Арахамия по результатам закрытого совещания с военным командованием и согласительного совета.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Давид Арахамия:

"Состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировал.

Присутствовали Главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

Главный вопрос - законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства по работе с секретной информацией.

Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию.

Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах."

Читайте также Повестки и отсрочка. В Раде рассказали, что хотят изменить в законопроекте о мобилизации
По теме
yellow-arrow
"В лучшем случае у меня год". Именитый шведский тренер сообщил, что у него рак
yellow-arrow
Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде
yellow-arrow
Даяна Ястремская поборется за выход в основной раунд Australian Open-2024
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Давид Арахамія
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости