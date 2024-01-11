По результатам закрытого совещания, законопроект о мобилизации возвращается инициатору - Арахамия
Законопроект о мобилизации возвращают на доработку
Слуга народа
Законопроект о мобилизации возвращают на доработку, заявил глава фракции "Слуги народа" Арахамия по результатам закрытого совещания с военным командованием и согласительного совета.
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Давид Арахамия:
"Состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировал.
Присутствовали Главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.
Главный вопрос - законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства по работе с секретной информацией.
Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию.
Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.
По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах."
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