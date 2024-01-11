  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине - погиб мужчина
В тренде

Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине - погиб мужчина

Общие новости

Произошло это за полкилометра от российской границы

Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине - погиб мужчина

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной на Черниговщине.

Читайте такжеРоссияне нанесли удар ракетами С-300 по Харькову, известно о девяти пострадавших

Об этом сообщил начальник Новгород-Северского РВА Сергей Сергиенко, информирует Суспільне.

Произошло это 10 января около 5 утра между селами Гремячко и Леоновка. Оттуда до российской границы полкилометра.

"Была информация от главы громады, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", - рассказал Сергиенко.

По его словам, погибший мужчина был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

В пресс-службе ОК "Північ" эту информацию Общественному не прокомментировали.

Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине - погиб мужчина - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Пластун может сменить команду в Болгарии
yellow-arrow
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете в Рупольдинге, Украина - 18-я
yellow-arrow
Зеленский: Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости