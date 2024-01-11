Российская ДРГ расстреляла авто на Черниговщине - погиб мужчина

Российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной на Черниговщине.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северского РВА Сергей Сергиенко, информирует Суспільне.

Произошло это 10 января около 5 утра между селами Гремячко и Леоновка. Оттуда до российской границы полкилометра.

"Была информация от главы громады, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", - рассказал Сергиенко.

По его словам, погибший мужчина был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

В пресс-службе ОК "Північ" эту информацию Общественному не прокомментировали.