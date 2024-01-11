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Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете в Рупольдинге, Украина - 18-я

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Результаты эстафеты 5-го этапа

Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете в Рупольдинге, Украина - 18-я

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11 января состоялась мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге. По сравнению с последним этапом в Оберхофе сборная Украины просто провалила соревнования и заняла 18-е место.

В первом этапе Артем Прима и Виталий Мандзин получили по кругу штрафа. Уже после внутри гонки наша команда шла последней.

Отметим, что победителями стали представители сборной Норвегии. Второй к финишу пришла команда Германии. Тройку призёров замкнули итальянцы.

Норвежцы выступали не оптимальным составом — из-за неважного самочувствия с гонки снялся лидер Кубка мира Йоханнес Бё.

Итоговые результаты:

1. Норвегия (0+8)

2. Германия (2+7) +45.0

3. Италия (0+10)+57.8

...

18. Украина (2+11) +4.44.5

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