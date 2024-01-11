Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете в Рупольдинге, Украина - 18-я
Результаты эстафеты 5-го этапа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
11 января состоялась мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге. По сравнению с последним этапом в Оберхофе сборная Украины просто провалила соревнования и заняла 18-е место.
В первом этапе Артем Прима и Виталий Мандзин получили по кругу штрафа. Уже после внутри гонки наша команда шла последней.
Отметим, что победителями стали представители сборной Норвегии. Второй к финишу пришла команда Германии. Тройку призёров замкнули итальянцы.
Норвежцы выступали не оптимальным составом — из-за неважного самочувствия с гонки снялся лидер Кубка мира Йоханнес Бё.
Итоговые результаты:
1. Норвегия (0+8)
2. Германия (2+7) +45.0
3. Италия (0+10)+57.8
...
18. Украина (2+11) +4.44.5
Популярное сейчас
- Симеоне высказался о драматическом поражении Атлетико в дерби с Реалом
- Ключевой игрок Зари перейдет в Колос - на него претендовали несколько клубов УПЛ
- Скрипник заинтересован в трансфере полузащитника Зари - Источник
- В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО